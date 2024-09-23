Далекобійні удари по РФ несумісні з моєю особистою позицією, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти скасування обмежень для України щодо ударів по військових цілях на території Росії.

Про це він сказав перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Шольц розповів, що німецький уряд ухвалив "кілька рішень" щодо військової підтримки України, "які для мене є дуже зрозумілими". Серед них – те, що Німеччина не скасовуватиме обмеження на дальність стрільби.

"Це (далекобійні удари по Росії – Ред.) не сумісно з моєю особистою позицією… Ми не будемо цього робити. І у нас є на це вагомі причини", - зазначив він.

Нещодавно Шольц укотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Він підкреслив, що зараз необхідно розглядати варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України. "Настав час озвучити, які є варіанти", - сказав він.

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