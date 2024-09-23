Протягом вихідних сапери ДСНС у Києві та області вилучили бойові частини двох ракет Х-101. ФОТОрепортаж

Упродовж вихідних 21-22 вересня сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України проводили розмінування у м. Києві та Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Під час робіт фахівці вилучили чималу кількість небезпечних вибухових предметів:

три артилерійські снаряди різного калібру,

дві мінометні міни,

ручну оборонну гранату,

протипіхотну осколкову ударно-дистанційну гранату та

бойові частини двох ракет Х-101.

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Зазначається, що всі знайдені вибухонебезпечні предмети були вилучені та безпечно перевезені для подальшого знищення. На щастя, вдалося обійтися без постраждалих.







Через збільшення випадків виявлення вибухонебезпечних предметів у ДСНС закликали дотримуватися таких рекомендацій: