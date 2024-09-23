На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику "малих груп", виживають 5-10%, - Bild

Під час атак на Покровському напрямку російські загарбники застосовують тактику "малих груп". Ці групи складаються із 50-100 осіб.

Про це пише видання Bild, журналіст якого побував у командному пункті ЗСУ в місті Селидове, інформує Цензор.НЕТ.

За словами одного із українських військових, на Покровському напрямку росіяни наразі використовують тактику "малих груп". Загарбники збираються у декількох районах групами 50-100 осіб, намагаючись закріпитись на околиці міста Селидове для подальшої атаки.

Однак, як розповів військовий, попри всі спроби противник не може дійти до свого останнього району накопичення та зібрати там необхідні для наступу сили. Саме тому останніми днями росіяни намагаються атакувати флангами й обійти Селидове з двох сторін.

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Щодня українські військовослужбовці виявляють там від 100 до 200 російських військових, після чого завдають по них вогонь. До останнього укріпрайону перед Селидовим доходять 5-10%. Решта гинуть, або зазнають тяжких поранень.

"Хто зайшов на нашу землю, хто зайшов у наші райони відповідальності, вже живим не йде. Малими групами вони нас зараз взяти також не можуть. Техніку намагалися використати - дійшло до того, що ми затрофеїли у них танк T-72Б3, чим їх дуже розлютили. Тепер вони намагаються взяти нас флангами. Будемо відвертими, трохи у них це виходить, але не настільки, щоб ми почали дуже нервувати", - розповів військовий.

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