Комісія ООН встановила нові докази масових катувань на окупованих територіях України

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила нові докази застосування катувань російською владою проти українських цивільних осіб та військовополонених на окупованих українських територіях та в РФ.

Про це Комісія повідомила у своєму звіті Раді ООН із прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Широке географічне охоплення та поширені схеми застосування катувань демонструють, що катування здійснювалися як звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності", - заявила Комісія.

Подальше розслідування випадків катувань засвідчило, що "російська влада застосовувала катування в тих регіонах України, які взяла під контроль", а нові докази "підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені".

"Комісія визначила додаткові спільні елементи у застосуванні катувань російською владою, підтвердивши попередні висновки про систематичний характер цих дій. Одним з таких елементів є неодноразова практика насильницьких методів у місцях позбавлення волі в РФ, де утримуються ув'язнені з України. Така практика спостерігається у декількох великих пенітенціарних установах на окупованих територіях України. Ще один спільний елемент, що випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб РФ до катувань у всіх місцях позбавлення волі, розслідуваних Комісією", - повідомляється у звіті.

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Також зазначається, що систематичне застосування сексуального насильства переважно щодо чоловіків "також використовується як метод катувань, який спостерігається майже у всіх зазначених місцях позбавлення волі".

Крім того, Комісія взяла до уваги свідчення колишніх ув'язнених про персонал в'язниць у РФ. Докази також свідчать, що "у деяких місцях позбавлення волі накази про жорстоке поводження видавалися вищими посадовими особами російської влади, які або схвалювали, або не вживали заходів для припинення такого поводження".

Незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування порушень в Україні є незалежним органом, дорученим Радою ООН з прав людини, зокрема, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини, порушення міжнародного гуманітарного права та пов’язані із ними злочини в контексті агресії Російської Федерації проти України.

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