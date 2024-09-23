Четверо людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 89 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 215 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були танковий обстріл (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи).

Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), артобстріли (5 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (38 вибухів), внаслідок чого поранення отримала 1 цивільна особа . Також відбулися скидання вибухових пристроїв з БПЛА (3 вибухи), обстріли з мінометів (16 вибухів), РСЗВ (6 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

. Також відбулися скидання вибухових пристроїв з БПЛА (3 вибухи), обстріли з мінометів (16 вибухів), РСЗВ (6 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи). Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (10 вибухів), внаслідок чого поранення отримала одна цивільна особа . Також були обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).

. Також були обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи). Миропільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), у результаті чого пошкоджено рейсовий автобус, поранено 2 цивільні особи.

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Новослобідська громада: 2 міни та 16 КАБ скинули росіяни на територію громади.

Буринська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).

Путивльська громада: зафіксовано пуск КАБ (8 вибухів).

Дружбівська громада: ворог завдав обстрілів з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів).

Глухівська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Миколаївська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Тростянецька громада: ворог вдарив з РСЗВ (1 вибух).

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Свеська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (9 вибухів).

Кириківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дрону (1вибух).

Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).

Ворожбянська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

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