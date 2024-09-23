Четверо людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини
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Протягом дня росіяни здійснили 89 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 215 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були танковий обстріл (6 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (5 вибухів), артобстріл (2 вибухи).
- Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), артобстріли (5 вибухів), обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (38 вибухів), внаслідок чого поранення отримала 1 цивільна особа. Також відбулися скидання вибухових пристроїв з БПЛА (3 вибухи), обстріли з мінометів (16 вибухів), РСЗВ (6 вибухів), обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (10 вибухів), внаслідок чого поранення отримала одна цивільна особа. Також були обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), у результаті чого пошкоджено рейсовий автобус, поранено 2 цивільні особи.
- Новослобідська громада: 2 міни та 16 КАБ скинули росіяни на територію громади.
- Буринська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).
- Путивльська громада: зафіксовано пуск КАБ (8 вибухів).
- Дружбівська громада: ворог завдав обстрілів з використанням FPV дронів (5 вибухів).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів).
- Глухівська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Миколаївська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
- Тростянецька громада: ворог вдарив з РСЗВ (1 вибух).
- Свеська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (9 вибухів).
- Кириківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дрону (1вибух).
- Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).
- Ворожбянська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).