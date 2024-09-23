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Україна має прийняти, що деякі території тимчасово перебуватимуть під окупацією Росії, - Павел

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Ппвел заклика до реалізму щодо повернення Україною територій

Лідер Чехії Петр Павел заявив, що Україна має бути реалістом щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією.

Про це Павел сказав в інтерв’ю New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами чеського президента, Україна має прийняти те, що деякі її території тимчасово залишаться під окупацією Росії.

"Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тичасово опиниться під російською окупацією", - сказав Павел.

Чеський лідер додав, що цей "тимчасовий" стан може тривати роками.

Павел зазначив, що у нинішній ситуації не можна говорити про поразку України чи поразку Росії. 

"Говорити про поразку України чи поразку Росії, цього просто не станеться. Тому кінець буде десь посередині", - вважає президент Чехії.

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Він також сказав, що  існує "низка прикладів" територій, які тимчасово утримувала Росія, але згодом вони змогли відновити свою незалежність. Однак Павел не уточнив, про які саме країни йдеться.

Видання NYT пише, що, ймовірно, Павел мав на увазі Естонію, Латвію та Литву. Ці балтійські країни 50 років були під радянською окупацією. У 1991 році країни Балтії відновили незалежність та суверенітет після розпаду Радянського Союзу.

Раніше Петр Павел заявляв, що наразі, на його думку, для України є нереальним завданням відвоювати всю територію, окуповану країною-агресоркою Росією.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Реалистами мы станем тогда, когда поймём, КТО сдал эти территории под оккупацию параши. Это сделал агент Ху#ла Янелох с кодлой других агентов Ху#ла, возглавляемых агентом Ху#ла Козырем.
  • Mod Dom
    І цей зламався... Павло не розуміє, що заморожування війни не скасовує війну, він не розуміє, що хуьлу потрібен відпочинок і переозброєння під час заморозки, щоб потім вдарити з новою силою і піти далі в Європу, піти через усю Україну!
  • Олег Макарчук 81f13a6a
    Пока наші будуть голосовати за тих хто їм подобається, завжди *опа буде. Нікому не цікаво який план у Залужного, яких людей він поставить до влади якщо його виберуть, головне сподобався. Так Зеленський в принципі і прийшов до влади - сподобався. Дивлюся на рейтинг Притули і розумію що народ невиліковний...
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