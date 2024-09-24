Окупанти запустили ударні БпЛА з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Ввечері понеділка, 23 вересня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного та південного напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"БпЛА на Сумщині, на заході у напрямку Чернігівщини, на півдні у напрямку Полтавщини та Харківщини;

БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс південно-західний", - повідомили Повітряні сили України о 21:56.

Також повідомлялося про пуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.

"БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини", - повідомили ПС о 22:10.

"БпЛА в районі Черкас, курс південно-західний", - повідомлялося о 22:39.

О 22:45 Повітряні сили повідомили про:

Ударні БпЛА на межі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей;

БпЛА на сході Миколаївщини, курс на північ;

БпЛА на Херсонщині прямують на Миколаївщину, курс північно-західний;

Нова група ударних ворожих БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.

О 23:53 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, безпілотники тримали курс на північ.

Також повідомлялося про БпЛА на Миргород з півночі та зі сходу.

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