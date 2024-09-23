Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном і тиснув на нього щодо поставки ракет Росії

Голова Євроради Шарль Мішель зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шарля Мішеля у соцмережі Х.

За словами Мішеля, він висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.

Водночас він підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.

Своєю чергою кореспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман з посиланням на джерело повідомив, що Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.

За його інформацією, голова Євроради тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет Росії та через європейських в'язнів у Ірані.

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Також, за даними джерела, Мішель висловив готовність поновити ядерну дипломатію з Іраном.

Журналіст пише, що Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю. Він також звинувачував Ізраїль у ескалації в регіоні.

Водночас джерело додає, що зустріч була "теплою".

"Пезешкіан здавався ознайомленим з основними питаннями", - пише кореспондент WSJ.

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