Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном і тиснув на нього щодо поставки ракет Росії
Голова Євроради Шарль Мішель зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шарля Мішеля у соцмережі Х.
За словами Мішеля, він висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.
Водночас він підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.
Своєю чергою кореспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман з посиланням на джерело повідомив, що Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.
За його інформацією, голова Євроради тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет Росії та через європейських в'язнів у Ірані.
Також, за даними джерела, Мішель висловив готовність поновити ядерну дипломатію з Іраном.
Журналіст пише, що Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю. Він також звинувачував Ізраїль у ескалації в регіоні.
Водночас джерело додає, що зустріч була "теплою".
"Пезешкіан здавався ознайомленим з основними питаннями", - пише кореспондент WSJ.