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Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном і тиснув на нього щодо поставки ракет Росії

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Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном

Голова Євроради Шарль Мішель зустрівся з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Зустріч відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Шарля Мішеля у соцмережі Х.

За словами Мішеля, він висловив іранському президенту занепокоєння з приводу постачання зброї до Росії, дестабілізації регіону через посередників, затриманих громадяни ЄС, ядерну програму та ситуацію з правами людини.

Водночас він підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.

Своєю чергою кореспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман з посиланням на джерело повідомив, що Мішель сказав Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.

За його інформацією, голова Євроради тиснув на іранського президента у питаннях прав людини, ядерної програми, регіональної дестабілізації, постачання ракет Росії та через європейських в'язнів у Ірані.

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Також, за даними джерела, Мішель висловив готовність поновити ядерну дипломатію з Іраном.

Журналіст пише, що Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається  виготовити ядерну зброю. Він також звинувачував Ізраїль у ескалації в регіоні.

Водночас джерело додає, що зустріч була "теплою".

"Пезешкіан здавався ознайомленим з основними питаннями", - пише кореспондент WSJ.

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Топ коментарі

  • Галина Боброва 94427cf0
    Нет у меня особой надежды на Мишеля
    А вот Цахалу я доверяю
    И ,судя по тому, как забегал президент Ирана
    Он тоже помнит про Цахал
    И уже не носит пейджер в кармане брюк
  • Vitaliy 48ebff35
    І чого там тілтки нема , на ціх полях Генасамблеї ООН,
  • Володимир Бондаренко
    Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю Джерело:
    бреше
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