Зеленський та прем’єр Японії Кісіда обговорили відновлення української енергетики
На полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Зеленський відзначив японського прем'єра орденом Ярослава Мудрого І ступеня.
"Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене – від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення", – сказав президент.
Він також подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 млрд євро, а також за підтримку санкцій проти РФ.
Зеленський наголосив, що важливо продовжувати роботу з блокування всіх шпарин, які Росія використовує для обходу санкцій.
Серед тем обговорення – співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів.
Володимир Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кісіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше.