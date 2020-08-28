Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Кіровоградської області президент України Володимир Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву – 2, яку реконструюють у межах Національної програми "Велике будівництво".

Главу держави зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Торік, коли вона виборола цю нагороду, їй було лише 9 років і 3 місяці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський подивився, як проходять тренування дітей у секції карате.

Після завершення заняття вихованці школи подарували Президентові диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем Глави держави японською мовою та назвою виду спорту – традиційне карате.

Наразі у школі займається майже 600 вихованців у п'яти видах спорту: легка атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Тут працює 31 тренер-викладач, чотири з яких є заслуженими тренерами України. У середньому щороку до складу національних збірних команд України входять до 60 учнів школи.

Реконструкцію цієї спеціалізованої дитячо-юнацької школи планують завершити у жовтні цього року. Наразі будівля готова на 92%, виконано робіт на понад 52 млн грн.

Президентові розповіли, що у школі вже замінили вікна, збільшили площу спортивної зали, придбали обладнання для кондиціювання та вентиляції приміщення. Закуплене покриття, і після його облаштування можна буде проводити у зимовий період тренування з п'яти літніх олімпійських видів спорту. Це єдиний комплекс у Центральній Україні, який дасть такі можливості для подібних тренувань. Наступний крок – облаштування поряд з комплексом паркової зони.

Крім того, в межах програми "Велике будівництво" у Кіровоградській області заплановане зведення чотирьох шкіл, двох амбулаторій та дитячих садків.

Також на Кіровоградщині в межах програми передбачено будівництво 172,6 км доріг. Зокрема, триває реконструкція автошляху Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя. Ця дорога була однією з найгірших у країні.

"Один з основних проектів на цей рік у Кіровоградській області – це траса Н-23. Ми повністю її будуємо, вона вже ремонтується по всій ділянці, яка проходить в області. Проїзд даємо вже в кінці вересня. Зараз завершимо всі асфальтні роботи. Залишається розмітка, нові відбійники. Саме на цій дорозі буде нова сучасна європейська навігація", – повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков під час спілкування з представниками ЗМІ у Кіровоградській області.

Президент додав, що цю дорогу пам’ятає з дитинства, і вона постійно була у жахливому стані.

"Ми з батьками їздили на Кіровоградщину, і ніколи не було цієї дороги", – зауважив Володимир Зеленський.

Другий великий інфраструктурний об’єкт Кіровоградщини в межах "Великого будівництва" – траса М-12, яка з’єднає Кропивницький з міжнародним коридором та західною частиною України.

"У нас буде більше тисячі кілометрів ідеальної дороги по всій протяжності, яка повністю з’єднає захід зі сходом", – сказав Олександр Кубраков, додавши, що зараз завершуються тендерні процедури й невдовзі будуть розпочаті роботи.

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Не менш важливою є національна траса Н-14, яка є "дорогою на Південь". На території Кіровоградської області вона була відремонтована раніше, проте її майже не існувало на території Миколаївської області. Проїзд по ній планують відкрити в жовтні цього року.

Також, за словами голови Укравтодору, на трасі Н-23 біля Кропивницького буде встановлено автоматичний ваговий комплекс.

"По всій країні ми будуємо дійсно в рази більше, а в деяких областях – у десятки разів більше доріг, ніж це було у будь-якому році впродовж останніх 30 років незалежності України. Ми пишаємось цим результатом", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, особливо це стосується Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкаської області, де хороших доріг не було багато років.

Президент також повідомив про плани збільшити в півтора разу кількість відремонтованих доріг державного значення наступного року.