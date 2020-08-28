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Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний. ФОТО

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Волонтерка Наталія Юсупова, яка опікується пораненими і хворими українськими воїнами, переказала 30 тисяч гривень курсанткам, які постраждали на території військового коледжу через п'яного офіцера.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьомий рік війни, тисячі поранених, багато бачила, але бувають ситуації, коли просто настає шоковий стан. Сьогодні забігаю до поранених у палату, а там лежать молоді дівчата. Днями сталася страшна аварія, коли п'яний майор наїхав на трьох дівчат-військовослужбовців. Як наслідок, двом дівчаткам ампутували по одній нозі, у третьої роздроблені кістки ніг. Двом по 23 роки, старшій 24. Жах жахливий. В однієї з них друга нога під питанням, рятують. У реанімації лежить боєць у дуже важкому стані, лікарі борються за його життя. У травмі залишилися бійці з важкими пораненнями, у них постійні операції і перев'язки. У гематології воїни борються з онкологією. Сьогодні багато витрат. Трьом дівчаткам переказала 30 тис. грн, кожній по 10 тис., 7 тис. переказала воїну спецназу в лорінститут, 7,5 тис. переказала воїну з онкологією на ліки, 5 тис. переказала матері важкого бійця, який в реанімації, вона поруч з ним, 12 тис. переказала на лагодження бойової машини в підрозділ, ще потрібно буде оплатити дорогі ліки бійцеві. Разом 61 тис. грн за день. Грошей багато йде, це не рахуючи необхідного в холодильники. Дуже важко дивитися на людей в палатах, здоров'я не купиш. Спасибі всім, хто небайдужий і допомагає. Всі звіти є у мене на сторінці. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4141 0204 7676 монобанк", - написала Юсупова.

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Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 01

Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 02
Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 03

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.

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26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.

Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив пяний майор Холодний 04

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Топ коментарі

  • Анна Турчинова
    Да. Это оно запретило.
  • Перехватчик
    Это ее Хомчак запретил пускать в военные госпитали?
  • Павло ШОвте
    Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 4076
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