Волонтерка Юсупова переказала 30 тис. грн трьом курсанткам, яких збив п'яний майор Холодний. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова, яка опікується пораненими і хворими українськими воїнами, переказала 30 тисяч гривень курсанткам, які постраждали на території військового коледжу через п'яного офіцера.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьомий рік війни, тисячі поранених, багато бачила, але бувають ситуації, коли просто настає шоковий стан. Сьогодні забігаю до поранених у палату, а там лежать молоді дівчата. Днями сталася страшна аварія, коли п'яний майор наїхав на трьох дівчат-військовослужбовців. Як наслідок, двом дівчаткам ампутували по одній нозі, у третьої роздроблені кістки ніг. Двом по 23 роки, старшій 24. Жах жахливий. В однієї з них друга нога під питанням, рятують. У реанімації лежить боєць у дуже важкому стані, лікарі борються за його життя. У травмі залишилися бійці з важкими пораненнями, у них постійні операції і перев'язки. У гематології воїни борються з онкологією. Сьогодні багато витрат. Трьом дівчаткам переказала 30 тис. грн, кожній по 10 тис., 7 тис. переказала воїну спецназу в лорінститут, 7,5 тис. переказала воїну з онкологією на ліки, 5 тис. переказала матері важкого бійця, який в реанімації, вона поруч з ним, 12 тис. переказала на лагодження бойової машини в підрозділ, ще потрібно буде оплатити дорогі ліки бійцеві. Разом 61 тис. грн за день. Грошей багато йде, це не рахуючи необхідного в холодильники. Дуже важко дивитися на людей в палатах, здоров'я не купиш. Спасибі всім, хто небайдужий і допомагає. Всі звіти є у мене на сторінці. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4141 0204 7676 монобанк", - написала Юсупова.

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Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.

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26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.