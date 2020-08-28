Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Пудрик - це ти?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов
Важка спадщина режиму Порошенка
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос заявив про масове призначення на митницю людей Калетника: "Таке бл#дство зі "смотрящими" вже всюди, ниточки ведуть в ОП"
Краще вже до Грузії ...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО
Офіс Президента представляє...
... а в автобусі їхали борці за мир
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... і докУмент є!
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Нарешті!
Шах і мат
Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський
Сила Незалежності
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