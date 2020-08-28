Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Пудрик - це ти?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов

Важка спадщина режиму Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос заявив про масове призначення на митницю людей Калетника: "Таке бл#дство зі "смотрящими" вже всюди, ниточки ведуть в ОП"

Краще вже до Грузії ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО

Офіс Президента представляє...

... а в автобусі їхали борці за мир

Також читайте: Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя". ФОТО

... і докУмент є!

Також дивіться: Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Нарешті!

Шах і мат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський

Сила Незалежності

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