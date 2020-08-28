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Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Пудрик - це ти?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий глава Одеської митниці Пудрик, проти якого виступив Саакашвілі, є зятем довіреної особи Єрмака, - Бутусов

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Важка спадщина режиму Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос заявив про масове призначення на митницю людей Калетника: "Таке бл#дство зі "смотрящими" вже всюди, ниточки ведуть в ОП"

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Краще вже до Грузії ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заявив про повернення в Грузію: Тепер я знаю, як краще служити нашій країні. ВIДЕО

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Офіс Президента представляє...

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... а в автобусі їхали борці за мир

Також читайте: Ківа обіцяв розстрілювати автобуси із сепаратистами, - Казанський прокоментував напад на "Патріотів - за життя". ФОТО

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

... і докУмент є!

Також дивіться: Зеленський отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нарешті!

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Шах і мат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України, - Зеленський

Важка спадщина режиму Порошенка, дизайн великого герба, чорний пояс для Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Сила Незалежності

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1656
  • Ksenia VB
    Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2400
  • Владимир Николенко 123e1460
    Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1538
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