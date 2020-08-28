Новини Фото • Агресія Росії проти України, Річниця Іловайської трагедії

Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкриють завтра в Кривому Розі. ФОТО

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У День пам'яті захисників України 29 серпня у Кривому Розі відкриють пам'ятник військовослужбовцям і добровольцям, які загинули під час Іловайської трагедії в 2014 році.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Криворізької міськради, голова Координаційної ради ветеранів АТО Дніпропетровщини Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 серпня, об 11.00 офіційне відкриття Іловайського пам'ятника в Кривому Розі, який ми/я робили два роки", - написав він.

"Запрошую всіх свідомих криворіжців і гостей міста на захід, перший і поки єдиний пам'ятник загиблим і в пекельному коридорі, і у війні з РФ. Вічна пам'ять Героям! Честь!" - додав Колесник.

Скульптор пам'ятника - криворізький майстер Микола Гапон.

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Пам'ятник увінчаний двома головними символами Іловайської трагедії - хрестом і соняшниками.

Нагадаємо, в результаті прямого російського вторгнення під час боїв за Іловайськ загинуло 368 українських захисників, ще 18 вважаються зниклими без вісті.


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Топ коментарі

  • DARK SIDE 35611cd8
    Всегда будет напоминать, что русские - это враги Украины и русский всегда вставит нож в спину.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дніпро... сьогодні
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  • Порохобандерівець
    Царство Небесне Героям!
    Сподіваймося, їхня жертва не була даремна і ми ще побачимо вільну від впливу Мордора Україну!
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