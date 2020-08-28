Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкриють завтра в Кривому Розі. ФОТО
Про це повідомив у фейсбуці депутат Криворізької міськради, голова Координаційної ради ветеранів АТО Дніпропетровщини Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 29 серпня, об 11.00 офіційне відкриття Іловайського пам'ятника в Кривому Розі, який ми/я робили два роки", - написав він.
"Запрошую всіх свідомих криворіжців і гостей міста на захід, перший і поки єдиний пам'ятник загиблим і в пекельному коридорі, і у війні з РФ. Вічна пам'ять Героям! Честь!" - додав Колесник.
Скульптор пам'ятника - криворізький майстер Микола Гапон.
Пам'ятник увінчаний двома головними символами Іловайської трагедії - хрестом і соняшниками.
Нагадаємо, в результаті прямого російського вторгнення під час боїв за Іловайськ загинуло 368 українських захисників, ще 18 вважаються зниклими без вісті.