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Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У місті Бориспіль Київської області чоловік викрав чотирирічну дівчинку.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"На автозаправній станції в місті Бориспіль невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклася від дочки, розраховуючись за пальне, викрав дівчинку, посадив її в машину і зник у невідомому напрямку. Повідомлення про викрадення дитини на спецлінію "102" надійшло від батьків близько 20:00", - зазначається у повідомленні.

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Як розповів глава поліції Київської області Андрій Нєбитов, для розшуку зловмисника і його затримання було введено спеціальну поліцейську операцію. Орієнтування отримали усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей. Також було залучено співробітників Управління карного розшуку поліції Київської області та полк поліції особливого призначення.

"Попри всі складнощі пошуків працівникам поліції вдалося розшукати викрадача упродовж двох годин і врятувати дівчинку від біди. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, місцевий житель. Дівчинку повернули батькам неушкодженою", - повідомляють правоохоронці.

Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 01
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 02
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 03
Чоловік викрав 4-річну дівчинку на заправці в Борисполі, поліція його затримала 04

Зловмисник зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами. Наразі його затримано. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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За фактом викрадення дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій події буде надано додаткову правову кваліфікацію.

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    На палю гниду! Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его здержала - Цензор.НЕТ 949
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    Если его не посадят на 5 лет, то это - аваковская инсценировка.....Посмотрим, отпустят ли педофила под символический залог или честное слово?
  • Шрек Баблокат
    а Бубочка завернул закон про химическую кастрацию педофилов.. сказал, что это нарушает права педофилов..
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