Хвилина мовчання на честь полеглих українських воїнів та покладання квітів біля Стіни пам'яті в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про полеглих українських воїнів відбулася біля Михайлівського собору в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 29 серпня, в День пам'яті захисників України біля Стіни пам'яті (біля Михайлівського собору в Києві) зібралися рідні та близькі загиблих українських воїнів. Тримаючи в руках портрети своїх батьків, братів, синів, вони вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Згодом відбулося урочисте покладання квітів до Стіни пам'яті.

Потім відбувся виступ предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.

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Фото/відео - Олег Богачук