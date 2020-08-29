Проти карантину протестували в Хмельницькому. ФОТОрепортаж
Протест відбувся на центральній площі міста - Майдані незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Учасники тримали прапори з написом "Стоп карантин", частина вдягнула білі футболки з написом "Конституція — закон".
Головні вимоги, які висловили протестувальники: скасування карантинних обмежень, скасування усіх заходів, які можуть налякати українців, зокрема, оприлюднення щоденної загальної статистики хворих на COVID-19 та відновлення повноцінної роботи бізнесу. Їх учасники адресували міській владі та облдержадміністрації.
За дотриманням правопорядку та карантинних норм стежили правоохоронці. За словами інспектора сектора превентивної комунікації Нацполіції області Дениса Гаєвського, порушень карантинних вимог, зіткнень і конфліктів під час акції не зафіксовано.
Організатори пообіцяли, що акція проти карантину буде безстроковою і протестувальники будуть виходити на площу, поки не скасують всі карантинні обмеження
Від початку пандемії в Хмельницькій області зафіксували 2 323 випадки захворювання на COVID-19. Померли 46 осіб, були виписані з лікарень 1360 осіб. Зараз 917 людей лікуються від COVID-19, з них 248 стаціонарно, 669 - амбулаторно.