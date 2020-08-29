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Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі. ФОТО

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71-річний житель Солонянського району сів у "Жигулі", припарковані біля одного з ринків у Дніпрі. Незабаром пролунав вибух. Чоловік помер у лікарні від ран.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Подія сталася о 10.20 біля одного з ринків у Шевченківському районі. В момент вибуху в автомобілі був тільки водій. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер у лікарні", - сказано в повідомленні.

Експерти вилучили на місці події фрагменти магнітного збору, кільце і чеку. Вони вважають, що вибухнути могла граната Ф-1.

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"Особа потерпілого встановлена. Це житель Солонянського району. Інші особи і припарковані поруч автомобілі не постраждали", - додали в поліції.

Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі 01
Пенсіонер підірвав себе гранатою у Дніпрі 02
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Топ коментарі

  • Вит Сид
    Только кровь и входные снаружи. Взрыв был снаружи. Я так думаю
  • Irada
    Закрыли бы лучше комментарии. для форумных неадекватов. Уже противно смотреть на посты.
  • mrSmith
    На последнем фото, все следы от осколков выглядят так, как будто взрыв произошел с наружи.
    На заднем стекле нет ни одного следа от осколков, это тоже очень странно в ситуации когда граната взрывается в авто.
    Рядом с автомобилем практически нет осколков стекла: все они в салоне, а логично было бы наоборот.
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