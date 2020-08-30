Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, легковик з іноземною реєстрацією під керуванням 26-річного жителя Костопільського району потрапив у поле зору поліції під час патрулювання на вулиці Центральній у селі Верхів Острозького району 28 серпня. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу в багажнику правоохоронці виявили картонну коробку, в якій був мішок із камінням, схожим на бурштин-сирець.
Слідчо-оперативна група, яку негайно викликали, задокументувала і вилучила понад 46 кілограмів необробленого бурштину різної фракції.
Слідчі Острозького відділу поліції за фактом незаконного перевезення бурштину почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.
У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють походження і можливі канали збуту бурштину-сирцю, а також інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.
Наразі слідчими вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб та вилучене каміння.
Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від двох до трьох років, або позбавлення волі на той же термін.