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Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини. ФОТО

18 00420
Екіпаж групи реагування патрульної поліції Острозького відділу зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Ford Focus.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, легковик з іноземною реєстрацією під керуванням 26-річного жителя Костопільського району потрапив у поле зору поліції під час патрулювання на вулиці Центральній у селі Верхів Острозького району 28 серпня. Під час поверхневої перевірки транспортного засобу в багажнику правоохоронці виявили картонну коробку, в якій був мішок із камінням, схожим на бурштин-сирець.

Слідчо-оперативна група, яку негайно викликали, задокументувала і вилучила понад 46 кілограмів необробленого бурштину різної фракції.

Слідчі Острозького відділу поліції за фактом незаконного перевезення бурштину почали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.

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У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють походження і можливі канали збуту бурштину-сирцю, а також інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Наразі слідчими вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб та вилучене каміння.

Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від двох до трьох років, або позбавлення волі на той же термін.

Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини 01
Патрульні зупинили Ford за порушення ПДР, у багажнику виявили майже 50 кілограмів бурштину, - поліція Рівненщини 02

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Топ коментарі

  • Ruslan Tkachenko
    А у нас янтарь уже запрещенный продукт типа как наркотики? нашли и уже все могут посадить?!!
  • Машаній
    Зупинили за порушення ПДР, потім чогось прошманали , чи як? Повезло пацану що хоча б щось та було, а була б у нього пуста машина, не виключено що було б знайдено дещо інше, і поїхав би років на 10
  • Роман Кокоровець
    робіть висновки ,треба їздити не порушуючи ПДР , не викликаючи увагу !
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