Співробітника IT-компанії Штадченка викрали в Києві. Дружина заявляє про причетність СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві кілька днів тому невідомі викрали співробітника IT-компанії Ярослава Штадченка. Про його долю досі нічого не відомо, а дружина стверджує, що до викрадення причетна СБУ.

Про це Юлія Штадченко написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Юлія підтвердила, що на відео її чоловік, який пропав безвісти в середу ввечері близько 23:00, коли повертався додому з роботи. Вона також сказала, що після викрадення знайшла особисті речі чоловіка на вулиці.

"У Києві було оголошено план "Перехоплення", але результату він не дав. Востаннє автомобіль зафіксували камери на Лесі Українки. Далі слід губиться... Але 27 серпня в ЗМІ з'явився коментар прессекретаря СБУ про те, що це нібито була спецоперація СБУ із затримання злочинця", - зазначає дружина викраденого.

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Вона уточнила, що відтоді вона та адвокати перевірили всі ізолятори СБУ, але чоловіка там не виявилося.

"Якщо це справді затримання, то зобов'язані в певні терміни довести до відома про те, на якій підставі людину затримали і де вона перебуває. Інакше це порушення закону. Якщо це викрадення, то такими заявами в ЗМІ ви дезінформуєте громадськість і позбавляєте можливості в перші найважливіші дні зробити правильні дії, щоб людина повернулася додому", - звертається жінка до правоохоронців.

Штадченко також повідомила, що будь-якої інформації про перебіг розслідування цього інциденту від слідчих не надходило.













