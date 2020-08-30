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Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На площі Незалежності в Мінську, де сьогодні заплановано акцію протесту проти "президента" Олександра Луашенка, який захопив владу, міліція встановила огорожі і підігнала спецтранпсорт.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Ось це ви побачите зараз, якщо в'їдете на площу Незалежності: автозаки, водомети, машини медичної служби і багато парканів", - йдеться в коментарі до відео.

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Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети 01
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети 02
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети 03
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети 04
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети 05
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети 06
Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети 07

Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Протесты в Белоруссии не имеют смысла, пока их участники не сносят памятники советскому лидеру Владимиру Ленину. Об этом заявил украинский телеведущий Остап Дроздов,

    «Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» - сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».
  • Никита Ник
    пук и лук..
  • 5 копійок
    Милиция отгородила забором площадь Независимости в Минске, подогнали автозаки и водометы - Цензор.НЕТ 6996
    А ось Майдан.
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