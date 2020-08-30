Міліція відгородила парканом площу Незалежності в Мінську, підігнали автозаки та водомети. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На площі Незалежності в Мінську, де сьогодні заплановано акцію протесту проти "президента" Олександра Луашенка, який захопив владу, міліція встановила огорожі і підігнала спецтранпсорт.