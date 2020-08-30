Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ. ФОТО

У центрі Мінська, де сьогодні заплановано протестний Марш миру та незалежності, помічено мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, "георгіївськими" і червоно-зеленими прапорами Білорусі.