Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ. ФОТО
33 129147
У центрі Мінська, де сьогодні заплановано протестний Марш миру та незалежності, помічено мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, "георгіївськими" і червоно-зеленими прапорами Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Белсат" у телеграм-каналі.
"Нам пишуть, що ці хлопці приїхали на "бусиках" із російськими номерами", - йдеться в повідомленні під відповідною фотографією.
На номері зазначено 190-й регіон - Московська область.