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Люди з російськими та "георгіївськими" прапорами прибули до Мінська з РФ. ФОТО

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У центрі Мінська, де сьогодні заплановано протестний Марш миру та незалежності, помічено мікроавтобуси з російськими номерами, з яких виходять люди з прапорами РФ, "георгіївськими" і червоно-зеленими прапорами Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Белсат" у телеграм-каналі.

"Нам пишуть, що ці хлопці приїхали на "бусиках" із російськими номерами", - йдеться в повідомленні під відповідною фотографією.

На номері зазначено 190-й регіон - Московська область.

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Люди з російськими та георгіївськими прапорами прибули до Мінська з РФ 01
Люди з російськими та георгіївськими прапорами прибули до Мінська з РФ 02

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Московские воши приехали помочь таракану. А у нас гниды помогают этим вшам.
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    ГНИДЫ
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  • Red_Sky_On
    Началось....
  • Антип61
    Скоро кацапы и распятого мальчика в трусиках на доске объявлений привезут...
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