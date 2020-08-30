Морську міну знешкодили на пляжі Чорноморська. ФОТО
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Рятувальники знешкодили міну, виявлену на пляжі Чорноморська Одеської області.
Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Міну виявили під час тренування рятувальники-водолази. Вони відразу звернулися до рятувальників за номером 101.
Ті обстежили акваторію і встановили, що виявлений предмет - морська донна міна часів Другої світової війни потужністю 200 кг, яку зірвало з якоря і прибило до берега.
Піротехніки дістали міну з моря, повантажили на спецавтомобіль, вивезли на спеціальний полігон і підірвали.