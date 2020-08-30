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"День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні під посольством Білорусі в Києві відбулася акція проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції нагадали про те, що "останні події в Білорусі зірвали маску з Лукашенка і показали, що насправді являє собою його режим, який тримається на кийках омонівців і безпосередній підтримці режиму Путіна".

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Також відбулося кілька перфомансів. Один із них - спалення портрета Лукашенка та Путіна, а також прапора РФ.

День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 01
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 02
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 03
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 04
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 05
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 06
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 07
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 08
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 09
День народження диктатора: під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ 10

Фото/відео - Олег Богачук

Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    "Лукашенка в пекло": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 709
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    "День народження диктатора": під посольством Білорусі в Києві спалили портрет Путіна з Лукашенком і прапор РФ - Цензор.НЕТ 6223
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    Олександр Бригинець

    Нищення України Кремлем завжди відбувалися в умовах миру по-русскі. Пригадайте історію... Саме такий мир і обіцяє Зеленський прям до нового року.

    Війна - це коли зброя у двох ворогів.
    Мир, коли зброя лише у одного 'брата'(
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