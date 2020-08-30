Житель Рубіжного погрожував підірвати квартиру, його затримали. ФОТО
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні ввечері 69-річна жінка зателефонувала в поліцію і сказала, що син не пускає її у квартиру.
"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік закрився у квартирі на останньому поверсі дев’ятиповерхового будинку і почав погрожувати співробітникам патрульної поліції підірвати гранатою квартиру", - сказано в повідомленні.
Мешканців будинку евакуювали, з чоловіком почали переговори, але вони були безрезультатними.
"Під час переговорів чоловік постійно кидався речами з квартири, намагаючись влучити ними в правоохоронців, які стояли в оточенні та евакуювали мешканців будинку", - зазначили в поліції.
Силовики вирішили штурмувати квартиру. Через кілька хвилин чоловіка затримали.
Кримінальне провадження розслідують за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).