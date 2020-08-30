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Військові льотчики провели навчання на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

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Івано-Франківська бригада тактичної авіації провела льотно-тактичні навчання з авіаційною ескадрильєю.

Про це повідомляє служба зі зв'язків із громадськістю повітряного командування "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку перевірялася готовність авіаційної ескадрильї до ведення бойових дій під час протиповітряної оборони важливих державних об'єктів, на другому ж етапі – перейшли до практичного відпрацювання. Завдання виконувались як вдень, так і вночі, зокрема, і в складних метоумовах.

Під час навчання ланкою літаків МіГ-29 практично відпрацьовано бойове застосування по наземних цілях на навчальному авіаційному полігоні з групою прикриття, поряд з тим, силою ланки винищувачів відбито повітряний напад умовного противника.

Окрім того, на ЛТН відпрацьовані питання, які на сьогодні відображають існуючі виклики для війська і на землі, зокрема, суцільне радіоелектронне подавлення, виступи місцевого населення та робота ДРГ. До навчання були залучені кінологічні розрахунки, які вміло протидіяли мінуванням "диверсантами" військового летовища", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • NavigatorUR
    Слава Богу, що шмаркля смердячая не поздоровляв!!! Його поздоровлення та нагороди потрібні авіаторам , як зайцю гальма.!!! ))))
  • Andrea Petrychenko
    Британия предложила Украине начать строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов, но руководство ВСУ против.

    Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле устаревших украинских.
    Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.
    Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ Алексея Неижпапу давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения.
    "Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) - длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет", - отметило издание.
    По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен - британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит.
    По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.
    "Далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря", - добавил автор статьи.
    При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера - около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Британские катера с полным пакетом вооружения будут стоить намного дешевле....
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Чистого неба,та м"якої посадки!
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