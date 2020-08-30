Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб. ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області, у всіх правопорушників у територіальному відділі поліції відбирають пояснення. Відносно них будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
"Думская" уточнює, що на Приморському бульварі відбувався фестиваль "Одеса-Прайд 2020". Туди прийшли активісти організації "Традиція і порядок". Вони почали обзивати присутніх, після чого між двома групами виникла бійка.
Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ. Поліцейські розвели учасників бійки з різних боків Думській площі, але в натовпі виникло ще кілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.