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Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб. ФОТОрепортаж

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Під час акції на підтримку квір-культури в Одесі група противників застосувала газ в натовпі і закидала учасників яйцями. В результаті неправомірних дій молодих людей до медичного закладу доставили двох поліцейських.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області, у всіх правопорушників у територіальному відділі поліції відбирають пояснення. Відносно них будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 01

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Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 02
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 03

"Думская" уточнює, що на Приморському бульварі відбувався фестиваль "Одеса-Прайд 2020". Туди прийшли активісти організації "Традиція і порядок". Вони почали обзивати присутніх, після чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ. Поліцейські розвели учасників бійки з різних боків Думській площі, але в натовпі виникло ще кілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.

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Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 04
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 05
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 06
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 07

Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 08
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 09
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 10
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" пропонують запровадити адміністративну відповідальність "за пропаганду гомосексуалізму"

Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 12
Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб 13

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    уж лучше "загнивающая бездуховная" европа и сша чем скрепные вашиМарш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек - Цензор.НЕТ 2570
  • Злий Грицько
    Мля, в стране война, а им лишь бы гузнами потрясти...
  • Олег Тихонов 055f40a1
    Ввиду ситуации в стране эти гей парады не вызывают ничего кроме ненависти..Провокаторы, страна в тяжелейшем состоянии, а эти Сидоры гей парадами ходят и каких то там прав требуют. Просто издеваюца и глумяца сволочи.
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