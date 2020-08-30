Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб. ФОТОрепортаж

Під час акції на підтримку квір-культури в Одесі група противників застосувала газ в натовпі і закидала учасників яйцями. В результаті неправомірних дій молодих людей до медичного закладу доставили двох поліцейських.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області, у всіх правопорушників у територіальному відділі поліції відбирають пояснення. Відносно них будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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"Думская" уточнює, що на Приморському бульварі відбувався фестиваль "Одеса-Прайд 2020". Туди прийшли активісти організації "Традиція і порядок". Вони почали обзивати присутніх, після чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ. Поліцейські розвели учасників бійки з різних боків Думській площі, але в натовпі виникло ще кілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.

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