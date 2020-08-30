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Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує". ФОТО ДНЯ

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На акцію "Час не лікує" під посольством РФ у Києві 28 серпня вийшли близько сотні матерів, дружин і дітей українських військових, загиблих у результаті російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотограф  Укрінформу Олена Худякова зловила печаль на обличчях матері і дитини.

Мати і син із портретом загиблого воїна на акції Час не лікує 01

Нагадаємо, 28 серпня матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.

Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ в Києві. Потім вони попрямували під будівлю Офісу Президента.

Жінки і діти тримали в руках портрети чоловіків і батьків, а також плакати "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". До воріт посольства країни-агресора представники сімей загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами "крові", а також пожовклі соняшники - як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.

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Топ коментарі

  • Timer X
    Памятка народам мира!
    ..............
    не заключай с кацапом договор!
    проверь оружие и взведи затвор!
    будь начеку , готовься воевать..
    на договоры не стоит уповать...

    увидишь скрепного -спускай курок!
    и помни исторический урок.
    там где кацап- война, террор...
    не заключайте с ними договор!
  • Solomon c5c4359c
    Да им пофиг. Страна убийц.
  • Trot91
    зеленский, ермак, сивоха, кравчук, медведчук, кива, рабинович, бойко, шуфрич, ирка бондаренко, пальчевский,фокин, пристайко, кулеба, шмыгаль, арахамия и другая вата.
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