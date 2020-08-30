Мати і син із портретом загиблого воїна на акції "Час не лікує". ФОТО ДНЯ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фотограф Укрінформу Олена Худякова зловила печаль на обличчях матері і дитини.
Нагадаємо, 28 серпня матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.
Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ в Києві. Потім вони попрямували під будівлю Офісу Президента.
Жінки і діти тримали в руках портрети чоловіків і батьків, а також плакати "Путінці, схаменіться! Припиніть робити зло!". До воріт посольства країни-агресора представники сімей загиблих прикріпили старі кросівки зі слідами "крові", а також пожовклі соняшники - як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.