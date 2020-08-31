Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж

У Городниці Новоград-Волинського району археологи знайшли ще шість срібних монет, викарбуваних у період Київської Русі.

Про це у Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров, передає Цензор.НЕТ.

Тепер "Городницький скарб" налічує 38 срібних монет.

Алфьоров уточнив, що наступного дня після передачі місцевій владі "Городницького скарбу", 29 серпня, на місце знахідки виїхав керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас із групою археологів. Там вчені зафіксували місце, де був захований скарб, і знайшли його залишки - ще шість монет. П'ять монет часів Володимира Святого і ще одна - Святополка Ярополковича.

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Науковий співробітник Інституту історії України зазначив, що скарб був закопаний на глибину приблизно 30 сантиметрів.

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Нагадаємо, 27 серпня мешканець Городниці Новоград-Волинського району пішов на місцевий кар'єр накопати піску, а викопав скарб зі старовинними срібними монетами.