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Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж

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У Городниці Новоград-Волинського району археологи знайшли ще шість срібних монет, викарбуваних у період Київської Русі.

Про це у Facebook повідомив науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров, передає Цензор.НЕТ.

Тепер "Городницький скарб" налічує 38 срібних монет.

Алфьоров уточнив, що наступного дня після передачі місцевій владі "Городницького скарбу", 29 серпня, на місце знахідки виїхав керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас із групою археологів. Там вчені зафіксували місце, де був захований скарб, і знайшли його залишки - ще шість монет. П'ять монет часів Володимира Святого і ще одна - Святополка Ярополковича.

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Науковий співробітник Інституту історії України зазначив, що скарб був закопаний на глибину приблизно 30 сантиметрів.

Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 01

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Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 02
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 03
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 04
Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому 05


Нагадаємо, 27 серпня мешканець Городниці Новоград-Волинського району пішов на місцевий кар'єр накопати піску, а викопав скарб зі старовинними срібними монетами.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    вот ведь какое дело..
    когда наши предки уже монеты с тризубцем закапывали в землю, то Мацквы еще 200 лет не было..
  • Vedana
    Але москалі кажуть, що вони - наш старший брат. Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад - Цензор.НЕТ 6272
    І запроданці-хохли-малороси-манкурти погоджуються.
  • Kamate Kaora
    Этими монетами уже пользовались в Киевской Руси, а в это время на где-то на болотах за поребриком лягушки квакали. Это я лапти к тому, что вы историю у нас с34ли.
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