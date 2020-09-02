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"Євробляхери" приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У середу, 2 вересня, власники автомобілів з європейською реєстрацією влаштували чергову акцію.

Про це повідомляє Auto24, передає Цензор.НЕТ.

"Євробляхери" вимагають від депутатів терміново розглянути законопроєкт 3704, покликаний здешевити розмитнення автомобілів.

Нагадаємо, в проєкті закону №3704 пропонується під час ввезення авто з 1 січня 2021 року одноразово звільнити від сплати ПДВ учасників і ветеранів АТО. Йдеться про автобуси, легкові і вантажні автомобілі, маса яких не перевищує 3,5 т, а також причепи до них.

Також проєкт змінює принципи розмитнення в частині вікового коефіцієнту. Учасники акції вірять, що у разі ухвалення документа розмитнити автомобіль можна буде за 300-600 євро. Нагадаємо, що зараз розмитнення вживаних автомобілів іноді в декілька разів перевищує вартість самих авто.

На цей момент документ на сайті Верховної Ради отримав статус "Надано для ознайомлення" 23.06.2020.

Учасники та організатори зазначають, що акція безстрокова і погрожують радикальними діями в разі неухвалення законопроєкту №3704.

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Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 01
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 02
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 03
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 04
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 05
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 06
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 07
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 08
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 09
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 10
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 11
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 12
Євробляхери приїхали під Раду вимагати доступного розмитнення автомобілів 13

Фото/відео - Олег Богачук

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