Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція. ФОТО

Глава Нацполіції України Олександр Фацевич і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прибули до Черкаської області і провели координаційну нараду з місцевими керівниками охорони здоров'я, силових відомств і представниками хасидської релігійної спільноти щодо плану заходів та підготовки до святкування Рош га-Шана в Умані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції України.

Під час засідання Віктор Ляшко зробив акцент на епідеміологічній ситуації у місті, наголосив на необхідності дотримання карантинних обмежень під час свята та вжитті додаткових карантинних заходів.

За словами Олександра Фацевича, на цей час в Умані перебуває орієнтовно пів сотні паломників-хасидів. Публічний порядок у місті забезпечуватиме понад 500 поліцейських.

"Черкаська поліція готова до забезпечення публічного порядку й безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю й забезпечення безпеки під час заходів. Важливо, аби й наші громадяни, й паломники неухильно дотримувалися протиепідемічних заходів, спокійно та у безпеці відзначили свято Рош га-Шана", – наголосив заступник голови Нацполіції України.

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Під час робочого візиту представники Нацполіції та МОЗ провели інспектування основних культових місць паломництва, місця харчування громадян, території проведення заходу на предмет їхньої готовності до приймання відвідувачів та чіткого дотримання при цьому карантинних обмежень.



Фото: сайт Нацполіції