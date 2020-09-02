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"Слуга народу" Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: "Мені пох#й, як ти вважаєш". ФОТО

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Депутат фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, який вчора погрожував фотокореспонденту "Буки" Яну Доброносову, сьогодні прийшов у ложу для преси, щоб зняти Доброносова на мобільний телефон.

Про це Доброносов написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дивно виходить, але це вже не здивування. На жаль, депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав, як я працюю. Не маю нічого проти, але коли він запитав "навіщо я це роблю", я відповів, що вважаю, що він повинен займатися проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів "мені пох#й, як ти вважаєш"", - розповів Доброносов.

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Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 01
Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 02Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 03

Слуга народу Шевченко, який погрожував журналісту Доброносову, знімав його роботу на телефон: Мені пох#й, як ти вважаєш 04

Топ коментарі

  • Roman Maksymyuk 11332737
    вонючее зеленое быдло
  • Привет
    Зеленое стадо...стадо скотов..
  • валя фанюк 5fe0fd94
    быдло оно всегда останется быдлом, на любой вершине власти
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