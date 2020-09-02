Попередження в чаті "СН" про "лайно в сторону президента", Лукашев оформляє Наташу "помічником", усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Потім народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Далі Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними.

Разом з тим, Рада сьогодні провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради, 2 вересня.

"Слуги народу" Богдан Яременко та Марина Бардіна.

Олександр Абдуллін ("Батьківщина") і Сергій Власенко ("Батьківщина").

"Слуги народу" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха і Тетяна Грищенко.

"Слуги народу" Михайло Радуцький, Максим Бужанський та Ірина Верещук.

Василь Петьовка ("Довіра") задумався.

Глава Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) та його заступник Юлій Іоффе (ОПЗЖ).

"Слуги народу" Михайло Радуцький і Федір Веніславський.

"Слуги народу" Леся Забуранна і Вадим Струневич обіймають колегу.

Сектор "Голосу": Кіра Рудик, Роман Лозинський та Сергій Рахманін.

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) вітається з колегами.

Спікер ВР Дмитро Разумков з главою фракції "СН" Давидом Арахамією і першим заступником голови фракції "СН" Олександром Корнієнком.

Олександр Лукашев (ОПЗЖ) переписується з "Олексій пом": просить оформити Наташу "помічником волонтерським".

Зазначимо, що серед помічників Лукашева значиться Олексій Солодкий.





Валерій Гнатенко переписується з "Крищенко А.Є.":

-Значить добре. Хоча школа це відчуваю не на довго, в день по 2000 заражених

- Напевно вибори перенесуть через це. Та й 6 відсотків рівень підтримки слуг в Донецькій області, продовжує листування Гнатенко.

Зазначимо, що главою поліції Києва є Крищенко Андрій Євгенович.

"Слуги народу" Давид Арахамія, Артем Культенко і Юлія Яцик.





Голосування депутата. Друга рука не задіяна. Віктор Чорний (ОПЗЖ).

Наталія Королевська (ОПЗЖ) з вірусстопером

Вірусстопер Королевської зацікавив Вадима Новінського (позафракційний).

"Слуга народу" Євген Петруняк перевіряє фракційні чати:

Учасник Женя Кравчук видалив ГеоЛерос

"А з приводу Гео і ще натовпу інших особистостей, які ... вибачте говно ллють в сторону Президента будуть вжиті заходи?)", - пишуть в чаті "СН"

Усміхнені "слуги народу" Ірина Верещук і Максим Бужанський.





Виключений з фракції СН Гео Лерос.

Фото: Цензор.НЕТ