Попередження в чаті "СН" про "лайно в сторону президента", Лукашев оформляє Наташу "помічником", усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня. ФОТОрепортаж
На початку засідання Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Потім народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.
Далі Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними.
Разом з тим, Рада сьогодні провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради, 2 вересня.
"Слуги народу" Богдан Яременко та Марина Бардіна.
Олександр Абдуллін ("Батьківщина") і Сергій Власенко ("Батьківщина").
"Слуги народу" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха і Тетяна Грищенко.
"Слуги народу" Михайло Радуцький, Максим Бужанський та Ірина Верещук.
Василь Петьовка ("Довіра") задумався.
Глава Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) та його заступник Юлій Іоффе (ОПЗЖ).
"Слуги народу" Михайло Радуцький і Федір Веніславський.
"Слуги народу" Леся Забуранна і Вадим Струневич обіймають колегу.
Сектор "Голосу": Кіра Рудик, Роман Лозинський та Сергій Рахманін.
Вадим Рабінович (ОПЗЖ) вітається з колегами.
Спікер ВР Дмитро Разумков з главою фракції "СН" Давидом Арахамією і першим заступником голови фракції "СН" Олександром Корнієнком.
Олександр Лукашев (ОПЗЖ) переписується з "Олексій пом": просить оформити Наташу "помічником волонтерським".
Зазначимо, що серед помічників Лукашева значиться Олексій Солодкий.
Валерій Гнатенко переписується з "Крищенко А.Є.":
-Значить добре. Хоча школа це відчуваю не на довго, в день по 2000 заражених
- Напевно вибори перенесуть через це. Та й 6 відсотків рівень підтримки слуг в Донецькій області, продовжує листування Гнатенко.
Зазначимо, що главою поліції Києва є Крищенко Андрій Євгенович.
"Слуги народу" Давид Арахамія, Артем Культенко і Юлія Яцик.
Голосування депутата. Друга рука не задіяна. Віктор Чорний (ОПЗЖ).
Наталія Королевська (ОПЗЖ) з вірусстопером
Вірусстопер Королевської зацікавив Вадима Новінського (позафракційний).
"Слуга народу" Євген Петруняк перевіряє фракційні чати:
Учасник Женя Кравчук видалив ГеоЛерос
"А з приводу Гео і ще натовпу інших особистостей, які ... вибачте говно ллють в сторону Президента будуть вжиті заходи?)", - пишуть в чаті "СН"
Усміхнені "слуги народу" Ірина Верещук і Максим Бужанський.
Виключений з фракції СН Гео Лерос.
Фото: Цензор.НЕТ