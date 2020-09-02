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Попередження в чаті "СН" про "лайно в сторону президента", Лукашев оформляє Наташу "помічником", усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 2 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Потім народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Далі Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними.

Разом з тим, Рада сьогодні провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 2 вересня.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 02

"Слуги народу" Богдан Яременко та Марина Бардіна.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 03

Олександр Абдуллін ("Батьківщина") і Сергій Власенко ("Батьківщина").

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 04

"Слуги народу" Артем Дмитрук, Ольга Саладуха і Тетяна Грищенко.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 05

"Слуги народу" Михайло Радуцький, Максим Бужанський та Ірина Верещук.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 06

Василь Петьовка ("Довіра") задумався.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 07

Глава Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (СН) та його заступник Юлій Іоффе (ОПЗЖ).

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 08

"Слуги народу" Михайло Радуцький і Федір Веніславський.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 09

"Слуги народу" Леся Забуранна і Вадим Струневич обіймають колегу.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 10

Сектор "Голосу": Кіра Рудик, Роман Лозинський та Сергій Рахманін.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 11

Вадим Рабінович (ОПЗЖ) вітається з колегами.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 12

Спікер ВР Дмитро Разумков з главою фракції "СН" Давидом Арахамією і першим заступником голови фракції "СН" Олександром Корнієнком.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 13

Олександр Лукашев (ОПЗЖ) переписується з "Олексій пом": просить оформити Наташу "помічником волонтерським".

Зазначимо, що серед помічників Лукашева значиться Олексій Солодкий.


Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 14

Валерій Гнатенко переписується з "Крищенко А.Є.":

-Значить добре. Хоча школа це відчуваю не на довго, в день по 2000 заражених

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 15

- Напевно вибори перенесуть через це. Та й 6 відсотків рівень підтримки слуг в Донецькій області, продовжує листування Гнатенко.

Зазначимо, що главою поліції Києва є Крищенко Андрій Євгенович.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 16

"Слуги народу" Давид Арахамія, Артем Культенко і Юлія Яцик.


Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 17

Голосування депутата. Друга рука не задіяна. Віктор Чорний (ОПЗЖ).

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 18

Наталія Королевська (ОПЗЖ) з вірусстопером

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 19

Вірусстопер Королевської зацікавив Вадима Новінського (позафракційний).

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 20

"Слуга народу" Євген Петруняк перевіряє фракційні чати:

Учасник Женя Кравчук видалив ГеоЛерос

"А з приводу Гео і ще натовпу інших особистостей, які ... вибачте говно ллють в сторону Президента будуть вжиті заходи?)", - пишуть в чаті "СН"

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 21

Усміхнені "слуги народу" Ірина Верещук і Максим Бужанський.

Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 22
Попередження в чаті СН про лайно в сторону президента, Лукашев оформляє Наташу помічником, усміхнені Верещук і Бужанський, - робота ВР 2 вересня 23

Виключений з фракції СН Гео Лерос.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Сделали всех лохов разом!!!!
  • Moto Gaz 63d7aaac
    Мрази
  • Tema9
    Хряк пропонує "табу". Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 3098
    Предупреждение в чате "СН" о "говне в сторону президента", Лукашев оформляет Наташу "помощником", смеющиеся Верещук и Бужанский, - работа ВР 2 сентября - Цензор.НЕТ 1177
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