Учасника кримінального угруповання затримали на Прикарпатті за збут зброї. ФОТО

Чоловік входить у кримінальне угруповання, "учасники якого сповідують "злодійські поняття". До 2014 року він обіймав керівну посаду в райдержадміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Івано-Франківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік входить у кримінальне угруповання, учасники якого сповідують "злодійські поняття" і серед іншого займаються незаконним обігом зброї. До 2014 року фігурант обіймав керівну посаду в одній з районних державних адміністрацій", - сказано в повідомленні.

Члена угруповання затримали в центрі Тисмениці - там він зустрічався з "клієнтом", якому збирався продати зброю.

"Співробітники спецслужби вилучили у нього чотири пістолети різних моделей, серед яких зброю виробництва Російської Федерації. Також вилучено два глушника, патрони і майже 250 000 гривень, ймовірно, отриманих від злочинної діяльності", - повідомили в пресслужбі.

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Чоловіка затримали, йому збираються повідомити про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.







