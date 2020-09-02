Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС. ФОТО

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки займання на ділянках місцевості у Станично-Луганському та Новоайдарському районах Луганської області. А також у двох районах Донецької області – Бахмутському та Ясинуватському.