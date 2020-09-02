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Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС. ФОТО

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Підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони продовжують гасити осередки займання на ділянках місцевості у Станично-Луганському та Новоайдарському районах Луганської області. А також у двох районах Донецької області – Бахмутському та Ясинуватському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "До гасіння та локалізації пожеж на Донбасі задіяна необхідна кількість одиниць техніки та особового складу. Пліч-о-пліч протидіють вогневій стихії Збройні Сили України, ДСНС, Нацгвардія та поліція. Роботи ведуться на шести ділянках, загальною площею близько 200 гектарів".

Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС 01
Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС 02
Підрозділи ЗСУ допомагають гасити масштабну пожежу на Луганщині, - штаб ООС 03

Топ коментарі

  • multissstar .
    Для чего ещё нужны ВСУ, пожары тушить и лужи высушивать для встречи говнокомандующего
  • Julian Lopez
    Вам смішки, а в людей біда. Ціле село згоріло. Подразделения ВСУ помогают тушить масштабный пожар на Луганщине, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9573
  • Владимир Кононов ef30fc59
    Вже клімат напівпустелі. Дощів немає місяцями. Зими немає, скоро все висохне к уям.
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