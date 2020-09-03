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Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі. ФОТОрепортаж

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Неподалік Білої Церкви водій на високій швидкості врізався в машину патрульної поліції, що стояла на узбіччі з увімкненими спецсигналами. У машині було двоє поліцейських, обом знадобилася допомога медиків.

Про це пресслужба МВС повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень водій фури "не помітив" на узбіччі траси патрульну машину. Влетів у неї з шаленою швидкістю

Саме в цей час двоє патрульних Аліна та Павло пекребували в машині. Для кмітливих коментаторів відразу скажемо - патрульні стояли з увімкненим спецсигналом та з дотриманням ПДР", - йдеться в повідомленні.

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У поліції стверджують, що навіть у страшній аварії поліцейські не забули про обов'язки.

"Аліна довго пояснювала лікарям, що їй не можна пошкодити форму - бо скоро повертатись на службу. А Павло, коли його дістали з понівеченого авто, виявилось, що в нього пошкоджена спина, насамперед попередив командира", - підкреслили в пресслужбі.

За фактом аварії триває слідство.

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Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі 01
Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі 02
Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі 03
Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі 04
Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі 05

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Никогда не останавливайтесь на обочине. Лучше отъедьте с дороги на ближайшем съезде.
    Бывали случаи, когда встречный транспорт, обгоняя, уходил от встречного на обочину, но сталкивался там со стоящими автомобилями.
  • Ринат Амедов
    Машину жалко.
  • Glock-19
    Цікаво, а кого вони патрулювали на узбіччі? ))
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