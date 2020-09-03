Поліція вчетверте закрила один і той самий незаконний гральний заклад у Броварах. ФОТО

Один і той самий гральний заклад тричі відновлював свою діяльність після того, як його щоразу закривали поліцейські.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час патрулювання міста поліцейські Броварського відділу поліції виявили заклад грального бізнесу. Місцеві правоохоронці вже неодноразово припиняли його незаконну діяльність, проте завзяті "бізнесмени" знову обладнали приміщення комп’ютерною технікою та всупереч Закону надавали послуги азартних ігор", - йдеться в повідомленні.

Заклад працював за відпрацьованою схемою, відвідувачів пускали всередину за попереднім телефонним дзвінком, зазначили в поліції.

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Цього разу поліцейські вилучили комп'ютерне обладнання з комплектуючими, меблі, рації, чекові принтери.

"Нині поліцейські встановлюють організаторів грального бізнесу. Вирішується питання щодо подання клопотання про накладення арешту на вилучене майно", - додали у відділі комунікації.





