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Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві. ФОТО

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Поліцейські увечері 2 вересня прибули для проведення процесуальних дій у київський офіс політичної партії "Свобода". У результаті сутичок троє співробітників Нацполіції зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ

"Між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліцейські зазнали тілесних ушкоджень. Медичну допомогу їм надали без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Нині на місці інциденту працюють слідчі та оперативники. Правову кваліфікацію подій нададуть після першочергової перевірки, зазначили в поліції.

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Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у фейсбуці повідомив, що о 23:50 "поліція відступила". "Один за всіх і всі за одного! Дякую за підтримку!" - написав він, опублікувавши фото радісних соратників під офісом партії.

Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу Свободи в Києві 01
Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу Свободи в Києві 02
Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу Свободи в Києві 03

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Топ коментарі

  • Никита Ник
    да пошли вы со своими ментами..
    нечего к людям цепляться среди ночи, к бандюкам или сепарам на долбасе цепляйтесь..
    сейчас авакян будет пиарится и ныть, что мусорню обидели..
    идите бандитов ловите, а не по офисам шастайте, разыгрывая спектакли бурной деятельности..
    почему накаков еще не ответил за Музычко, все знают, как авакян-накаков - ненавидит украинских националистов и Патриотов Украины..
  • Герхард
    Бедные аваковцы... Трое полицейских пострадали при столкновениях у офиса "Свободы" в Киеве - Цензор.НЕТ 3604

    Расчитывали тихо повинтить среди ночи "увлекшихся идеями превосходства арийской рассы", а вместо этого огребли звизды и поджав хвосты свалили.
  • Николай Влад
    Менты Авакова никогда не будут штурмовать партийный офис кума пуйла Медведчука -ОПЗЖ, потому, что аваков уже кормится с руки пуйла через его кума Медведчука.
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