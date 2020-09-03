Троє поліцейських постраждали під час сутичок біля офісу "Свободи" в Києві. ФОТО

Поліцейські увечері 2 вересня прибули для проведення процесуальних дій у київський офіс політичної партії "Свобода". У результаті сутичок троє співробітників Нацполіції зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ

"Між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліцейські зазнали тілесних ушкоджень. Медичну допомогу їм надали без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Нині на місці інциденту працюють слідчі та оперативники. Правову кваліфікацію подій нададуть після першочергової перевірки, зазначили в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок

Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у фейсбуці повідомив, що о 23:50 "поліція відступила". "Один за всіх і всі за одного! Дякую за підтримку!" - написав він, опублікувавши фото радісних соратників під офісом партії.





