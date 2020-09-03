16 пожеж ліквідовано на Луганщині, одна людина загинула, ще двох з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У Луганській області ліквідовано 16 пожеж, загинула одна людина і двох людей з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Унаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах", - йдеться в звіті.

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До гасіння пожеж задіяно 378 осіб та 68 одиниць техніки від ДСНС.

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"З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 осіб та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей", - повідомили в ДСНС.



Фото: сайт ДСНС