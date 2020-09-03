Пожежа в Дворічанському лісництві на Харківщині: вогнем знищено 22 будинки, відселено 33 особи, один потерпілий, - ДСНС. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"2 вересня о 12 год. 54 хв. поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год. через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Унаслідок пожежі знищено 22 житлові будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння по медичну допомогу звернулася 1 особа", - йдеться в повідомленні.
Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі.
"Станом на 7 год. 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га", - підсумували в ДСНС.
До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 рятувальників особового складу та 49 одиниць техніки у тому числі 2 пожежні літаки та 1 вертоліт.