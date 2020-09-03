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Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони. ФОТОрепортаж

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Затримано двох зловмисників, які замінували офісне приміщення в центрі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури м.Києва в Facebook.

За даними відомства, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру двом особам, причетним до мінування офісного приміщення в центрі столиці.

Так, 9 серпня 2020 року до поліції надійшло повідомлення про те, що на паркані біля офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 01

Вказаний пристрій складався з бурової тротилової шашки, електродетонатора з проводами живлення, під’єднаними до мобільного телефону. Фахівцями вибухотехнічної служби небезпечний предмет був знешкоджений.

"У ході досудового розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до цього злочину, та затримали їх. Ними виявилися двоє чоловіків, 1981 та 1982 р.н. Один з них колишній правоохоронець, інший - проходив службу у зоні АТО.

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 02

У вівторок, 02 вересня 2020 року, за місцями проживання та реєстрації затриманих проведено обшуки, у ході яких вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати РГД-5 та запали до них, понад 500 набоїв різного калібру та допоміжні засоби для виготовлення вибухівки", - сказано в повідомленні.

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Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 03

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Встановлюється походження вилученого і мотиви його зберігання.

"Заходи з викриття підозрюваних проводилися спільно з працівниками Печерського управління поліції та Управління карного розшуку ГУ НП м. Києві за підтримки оперативних підрозділів столичної поліції", - додали у відомстві.

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 04
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 05
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 06
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 07
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 08
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 09
Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 10
Фото: пресслужба прокуратури / Facebook

Мінування офісу в центрі Києва: затримано двох чоловіків, під час обшуку у них вилучено тротилові шашки, електродетонатори, гранати і патрони 11

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    @dmitrosel007

    Євген Карась:
    "Люди Мертвечука по всіх областях зараз арендують різні стрілецькі клуби, клуби навчання тактичній медицині.
    На Закарпатті у них навіть займаються мінно-підривною підготовкою.

    Вони по 15, по 30 людей викуповують цілі полігони і тренуються, тренуються, оформляють зброю тощо".

    Відео:
    https://twitter.com/i/status/1300333246027268096
  • Анатолий К 65c6a92d
    Обовязково має бути АТОвцем, чи якимсь патріотом. Хоча АТОвець сміг приезти і якусь міну, чи вибухівку, але чомусь виготовляє із бурової шашки. Хто там їх кудись направляв і замовляв?
  • Li Quan
    Вот объясните мне кто-нибудь : набуя кому-то держать дома сотни патронов различного калибра, не имея при этом ни одной единицы стрелкового оружия?! Чтобы что?! Хвастаться друзьям и ждать обыска рюкзаковцев??? )))
    Ох и бред для лохов !!!!
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