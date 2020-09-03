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Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У штабі ООС зазначили, що ймовірною причиною масштабних пожеж може бути підпал з боку російських найманців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Характер виникнення епіцентрів горіння і розповсюдження вогню, за попередньою оцінкою, вказує на умисний підпал з боку супротивника", - повідомили в штабі.

Зазначається, що майже 600 осіб особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів зі складу Об'єднаних сил і інших складових сил оборони задіяні в гасінні та локалізації масштабних лісових і степових пожеж на Донбасі. Тільки на Луганщині полум'ям охоплено понад тисячу гектарів територій. Приборкати вогонь вже вдалося в районі населених пунктів Зайцеве і Новолуганське.

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Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 01
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 02
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 03
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 04
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 05
Пожежі на Луганщині можуть бути спровоковані підпалом з боку окупантів, - штаб ООС 06

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Топ коментарі

  • Виктор Степаненко
    "той стороны" - будьте зекорректны
  • Роман Кокоровець
    коли в генштабі зрадники та дебіли то так буде завжди !
  • Sergii Ustim
    Низяяя, мы не такие, можем сплясать. Выпускайте Могилевскую в мокрых трусах...
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