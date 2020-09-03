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"А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 3 вересня, в одному із чатів "Слуги народу" обговорювали місцеві вибори.

Сьогодні під час засідання Верховної Ради нардеп СН Сергій Литвиненко (обраний за мажоритарним округом №156 у Рівненській області) переглядав повідомлення в чаті "Мажори СН", повідомляє Цензор.НЕТ.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 01

Так, нардеп Ігор Фріс (СН) переслав у чат повідомлення Олени Шкрум: "Зеленський пропонує зберегти на посадах усіх тих осіб, призначених "тимчасово" без конкурсу на державну службу під час карантину".


А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 02

Далі нардеп Євген Шевченко (СН) повідомив, що він тепер значиться "ворогом" через пропозиції щодо формування списків на місцеві вибори.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 03

Парламентар Сергій Нагорняк (СН) у відповідь запропонував провести окрему зустріч президента Володимира Зеленського і мажоритарників від СН, щоб "поговорити чесно".

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 04

Нардепка Марія Мезенцева (СН) поцікавилася: "А де наша квота гарантована".

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 05

На що Мезенцевій колега по фракції Нагорняк відповів: "Машо, вона вже продана. Як тільки призначили кураторів, місцеві князьки з баблом поїхали до них за прапорами".

Нагорняк також переслав у чат інше повідомлення: "Поки спрацювали два методи - йти шепотітися в ОПУ і виходити з публічною заявою".


А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 06

На що абонент "ДеАндрТерноп" (зазначимо, що Богданець Андрій обраний від СН у 163-му окрузі в Тернопільській області) відповів, що хоч і квота гарантована, але переглядається керівником обласного осередку.

"У нас понад 100 мажорів. Кожен незадоволений. Невже ми не можемо об'єднатися для досягнення спільної мети?" - додав він.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 07

Почитавши повідомлення у фракційному чаті, Литвиненко почав веселу розмову з колегою по фракції Павлом Халімоном.

А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 08
А де наша гарантована квота? - Вона вже продана: слуги народу обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах 09

Фото: Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • Старий вояк Йозеф
    "А где наша гарантированная квота?" - "Она уже продана": "слуги народа" обсуждают в чате формирование списков на местных выборах - Цензор.НЕТ 8613
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а тут торгуются барыжат новые не замаранные морды лица... тьху...
  • AbOriginal_UA
    Теперь уЗеленского можно спросить не только про то, кто наживается на войне, а и КТО наживается на выборах???
    Но взяточник и предатель - Лерос....
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