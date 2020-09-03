Кабмін пропонував Зеленському призначити його батькові довічну стипендію. ДОКУМЕНТ

Кабмін виніс на своє засідання 2 вересня проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батькові Олександру Зеленському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з проєктом документа, довічну стипендію пропонувалося присвоїти п'ятьом діячам освіти, які досягли 70-річного віку. У тому числі - доктору технічних наук, професору Олександру Зеленському, батькові глави держави.

Також стипендії пропонувалося призначити: Івану Дзямуличу, Світлані Дубровській, Степану Ломако, Чеславу Пульке.

Батько президента працює завкафедри інформатики та інформаційних технологій у Криворізькому економічному інституті (філія КНЕУ ім. Вадима Гетьмана).

Олександру Зеленському цього року виповниться 73 роки.





Під час засідання Кабміну в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв проєкт рішення з розгляду без обговорення, що зафіксовано на відеотрансляції.

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Розмір довічної стипендії для видатних діячів освіти становить 2 568 грн.

Пропозиція можна неоднозначно прийняти з точки зору законодавства про запобігання корупції, про що пише Судово-юридична газета.

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створених НАЗК, ухвалення такого рішення Президентом може підпадати під визначення конфлікту інтересів, адже гіпотетично у Президента може існувати майновий інтерес, обумовлений сімейними відносинами.

Разом з тим, НАЗК зазначає: "Законом не встановлюються заборони або обмеження на наявність приватного інтересу, як такого. Йдеться про дотримання правил етичної поведінки службовця і відповідну оцінку приватних інтересів через призму можливого їх негативного впливу на об'єктивність ухвалення рішень або дій службовця при реалізації своїх службових або представницьких повноважень".