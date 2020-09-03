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"Слуга народу" Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 3 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради України.

На початку Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу".

Потім Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Пізніше Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП.

Крім того, Рада підтримала пропозицію ввести відповідальність за надання донорами крові недостовірної інформації про стан здоров'я.

Також "слуги народу" обговорювали в чаті формування списків на місцевих виборах: "А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 01

"Слуги народу" Богдан Яременко та Олександр Кабанов, листування в телефоні якого раніше опублікував Цензор.НЕТ: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі".

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 02

Григорій Немиря ("Батьківщина") змінив колір волосся.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 03

Глава фракції СН Давид Арахамія вітається з Олександром Ковальовим ("Довіра").

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 04

"Слуги народу" обговорюють щось веселе.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 05

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, спікер ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 06

Пленарне засідання Верховної Ради 3 вересня 2020 р

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 07

Телефон Любові Шпак (СН).

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 08

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 09

Юрій Корявченков (СН)

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 10

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і Ярослав Железняк ("Голос").

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 11

"Слуги народу": Данило Гетманцев, Сергій Бабак, Галина Янченко (зліва направо)

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 12

"Слуга народу" Микола Сольський показує, чи то "плюс", чи то "хрест".

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 13

Тим часом Юрій Шаповалов ("За майбутнє") вирішив перевірити свої повідомлення.


Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 14

"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написав абонент "Леша".

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 15

Голова фракції СН Давид Арахамія, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, спікер ВР Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 16

Гео Лерос (позафракційний)

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 17

"Слуга народу" Максим Перебийніс читає історію португальського диктатора Антоніу де Олівейри Салазара.

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 18
Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 19

Андрій Іванчук ("Довіра") вітається з Сергієм Бабаком (СН).

Слуга народу Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня 20

Юлій Іоффе (ОПЗЖ) з однопартійцем.

Фото: Цензор.НЕТ

Топ коментарі

  • валя фанюк 5fe0fd94
    клоповник- как и все 30 лет
  • Денис Ахмедьянов
    хрю хрю всех пострачить из кулемета"Слуга народа" Перебыйнис изучает историю диктатора Салазара, новый цвет Немыри и угроза Шаповалову выйти из фракции, - работа ВР 3 сентября - Цензор.НЕТ 7869
  • три - пятнадцать
    им нужно бесплатное молоко - пальцы устают - раз, животов нет два.
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