"Слуга народу" Перебийніс вивчає історію диктатора Салазара, новий колір Немирі і погроза Шаповалову вийти з фракції, - робота ВР 3 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 вересня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради України.

На початку Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу".

Потім Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.

Пізніше Рада не змогла призначити своїх представників до конкурсної комісії САП.

Крім того, Рада підтримала пропозицію ввести відповідальність за надання донорами крові недостовірної інформації про стан здоров'я.

Також "слуги народу" обговорювали в чаті формування списків на місцевих виборах: "А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуги народу" Богдан Яременко та Олександр Кабанов, листування в телефоні якого раніше опублікував Цензор.НЕТ: "Вчора був у посла ЄС. Антикорупційний прокурор Костін поставить хрест на безвізі".

Григорій Немиря ("Батьківщина") змінив колір волосся.

Глава фракції СН Давид Арахамія вітається з Олександром Ковальовим ("Довіра").

"Слуги народу" обговорюють щось веселе.

Перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, спікер ВР Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Пленарне засідання Верховної Ради 3 вересня 2020 р

Телефон Любові Шпак (СН).

Юрій Корявченков (СН)

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов і Ярослав Железняк ("Голос").

"Слуги народу": Данило Гетманцев, Сергій Бабак, Галина Янченко (зліва направо)

"Слуга народу" Микола Сольський показує, чи то "плюс", чи то "хрест".

Тим часом Юрій Шаповалов ("За майбутнє") вирішив перевірити свої повідомлення.





"Привіт, хочу дізнатися про списки, а то таке враження, що мене по Полтаві мінуснули взагалі. Якщо так, то я буду виходити з фракції", - написав абонент "Леша".

Голова фракції СН Давид Арахамія, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, спікер ВР Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Гео Лерос (позафракційний)

"Слуга народу" Максим Перебийніс читає історію португальського диктатора Антоніу де Олівейри Салазара.





Андрій Іванчук ("Довіра") вітається з Сергієм Бабаком (СН).

Юлій Іоффе (ОПЗЖ) з однопартійцем.

Фото: Цензор.НЕТ