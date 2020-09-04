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"День бесславия России": в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію. ФОТОрепортаж

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У 16-ту річницю трагедії в Беслані під посольством РФ у Києві влаштували показ відеопрезентації про акти агресії Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укріинформ".

Перед посольством РФ фактично пройшов мультимедійний перформанс під назвою "День бесславия России". Дійство включало відеопрезентацію актів агресії РФ, починаючи з 1939 року в Польщі до всіх випадків отруєння опозиції та агресії в Україні та Сирії. Кадри презентації під марші УПА, пісні Макаревича та Сергія Файфури виводилися на екран, встановленій поруч та на стіни посольства.

"Наша мета – привернути увагу до того, що Росія перетворилась на терористичну державу, яка здійснює акти терору по всій земній кулі та формує атмосферу страху на власній території, в анексованому Криму та Донбасі", - сказав організатор акції Юрій Федоренко.

На акцію прийшла молодь і жителі сусідніх будинків.

Організатори акції планують повторити її в містах, в яких є консульства РФ.

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Нагадаємо, 1 вересня 2004 року в північно-осетинському місті Беслан прихильники Чеченської Республіки Ічкерія захопили в заручники понад 1200 учнів та вчителів школи № 1. В результаті нападу і пізнього штурму будівлі загинули 334 людини, 186 з них - діти, більш як 800 були поранені.

Відповідальність за захоплення взяв на себе один з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Шаміль Басаєв.

День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 01
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 02
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 03
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 04
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 05
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 06
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 07
День бесславия России: в річницю трагедії в Беслані під посольством РФ провели акцію 08

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Топ коментарі

  • Серж Пир
    Ты про украинские земли отданные большевиками в 1918 году, при сговоре с Кайзером по Брестскому миру?
  • Garry Grant
    Верните Карелию, Калининград и Дальний Восток для начала,гниды лаптежные.
  • три - пятнадцать
    не - кацапия не агрессивная - ето поляки сами у себя полстраны с востока и полстраны с запада отгрызли, а потом саморасстрелялись в Катыни.
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