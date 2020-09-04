Водій маршрутки накричав на доньку загиблого воїна за "не таке посвідчення": Дитину трясло, але ніхто з дорослих не заступився. ФОТО

У Нововолинську водій маршрутки накричав і довів до сліз дитину загиблого українського воїна за "не таке посвідчення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала вдова загиблого українського воїна Марина Шепелюк.

"Пост "ПОДЯКИ" водієві 6-го маршруту, який їхав біля 15.00 години від Вопаку і всім пасажирам автобусу.. У нашій державі ніколи нічого не зміниться, поки водій-чоловік поважного віку буде дозволяти собі кричати на дитину, що в неї не таке посвідчення дитини загиблого (взагалі на дитину), що вона могла його взяти на прокат чи вкрасти.. Взяти подивитись посвідчення і не віддавати, коли дитина вже на грані істерики і хоче одного просто вийти чимшвидше.. Продовжувати дертися, не звертати уваги на те що говорить старша моя донька і ніхто не вступився за тих дітей з дорослих. "Моя хата скраю" це про багатьох", - написала вона.

За словами Шепелюк, про інцидент вона дізналася після дзвінка доньки: " Мене набрала старша донька, і я зустріла цю маршрутку в нас на 5-му мікрорайоні, йому не сподобалось що я на нього кричала, і він казав що ні в чому не винен і не доводив дитину до сліз. Що посвідчення зробіть нормальне. Посвідчення видане обласним військоматом для нього не є документом, бо там фото нема і всеодно, що це документ, який дає гарантований соціальний захист його власнику".

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"Дитина прийшла пішки додому і її трясло і сльози не висохли на очах ... Я цього просто так не залишу ... Чоловік загинув, захищаючи мирне життя всіх нас не для того, щоб принижували його дітей ...", - зазначила вона .

"І хочу побажати мати такі "взяті на прокат" або "вкрадені" посвідчення всім, хто такої думки ...

Мабуть розуміння буде тільки тоді, коли це зачепить кожного ... Коли "Гради" почнуть стріляти поруч з кожним будинком ... Ось тоді буде цінуватися всіма те, якою ціною мають можливість спокійно жити, працювати, відпочивати ... ", - резюмувала вдова українського воїна, додавши фото посвідчення водія і номер автобуса, на якому їхала її дитина.







Фото: Шепелюк/Facebook