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Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Полтавській області спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 15:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів, що розташовується поблизу с. Макухівка Полтавського району.

Наразі триває гасіння пожежі. До гасіння пожежі залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС 01
Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

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Топ коментарі

  • violator
    всадник Апокалипсиса Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3164
    Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6727
  • Дмитрий Мальченко f8c475e2
    Причина пожара устанавливается.Источник: https://censor.net/ru/p3217561

    Причина пожара, после Полтавы уже успела и в Харьков мотнуться
    Вестник апокалипсиса х.еров.
  • des_104
    нифига. там недавно бедосик был. полтавчан предупреждали.
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