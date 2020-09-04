Під Полтавою горить звалище. До гасіння залучено пів сотні рятувальників і 12 одиниць техніки, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Полтавській області спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"О 15:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів, що розташовується поблизу с. Макухівка Полтавського району.

Наразі триває гасіння пожежі. До гасіння пожежі залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт ДСНС