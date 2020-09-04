У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 вересня, в сесійній залі розклали на місцях народних депутатів, а також розвісили на трибуні і президії Ради історичні національні прапори Білорусі - біло-червоні прапори.