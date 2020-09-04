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У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 4 вересня, в сесійній залі розклали на місцях народних депутатів, а також розвісили на трибуні і президії Ради історичні національні прапори Білорусі - біло-червоні прапори.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Також на початку засідання представники різних фракцій, зокрема ЄС, СН, Голос, Батьківщина, За майбутнє виступили із заявами на підтримку революції в Білорусі. Народні депутати виступили на підтримку вільних виборів в Білорусі.

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У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі 01

У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі 02
У сесійній залі Ради розвісили історичні національні прапори Білорусі 03

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Костянтин Залізняк
    В сесійній залі треба розвісити депутатів опзж. Буде значно красивше, сплошний скрєпний "бріоні" і "гуччі" з лагерфельдом"! А запаааах... В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси - Цензор.НЕТ 1624
  • алексей свиридов d126c789
    Сегодня у Мертвечука с Кивой будет в Раде траур..
    Не до дрочки, когда "фашистские" флаги в зале. В сессионном зале Рады развесили исторические национальные флаги Беларуси - Цензор.НЕТ 3258
  • Герхард
    Не то.

    В сессионном зале Рады надо развесить депутатов СН и ОПЗЖ.
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