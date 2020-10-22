Чиновники НААН на Рівненщині намагалися заволодіти урожаєм на суму понад 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла спробі заволодіння урожаєм держпідприємства "Дослідне господарство "Білокриницького" Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

В межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що посадові особи в жовтні цього року вступили в змову з комерційними структурами. Через підробку документів і використання фірм-прокладок зловмисники планували переоформити права на урожай із земель держгосподарства на бізнесменів. Орієнтовна вартість насіння соняшнику, якими збиралися заволодіти зловмисники, становить понад 60 млн гривень.

Правоохоронці затримали 3 комбайни, які незаконно збирали урожай, вантажний транспорт із насінням соняшнику держпідприємства вагою понад 40 тонн.

На вилучену сільгосптехніку та агропродукцію суд наклав арешт.

Тривають слідчі дії.

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