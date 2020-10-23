Новини Фото

Поліція затримала 21-річного студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. Каже, що був п'яний. ВІДЕО+ФОТО

23 008121
Правоохоронці затримали 21-річного студента за підозрою в скоєнні хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, зараз зі зловмисником проводяться першочергові слідчі дії.

"В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції за підозрою в скоєнні вищевказаного кримінального злочину затриманий 21-річний студент 3-го курсу одного з вишів столиці", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала 21-річного студента, який осквернив памятник Небесній Сотні в Києві. Каже, що був пяний 01

Зазначається, що свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомлялося, 22 жовтня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

В рамках досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві невідомі осквернили пам'ятник Небесній Сотні: відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВIДЕО

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудив акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві і висловив необхідність посилити охорону місць, пов'язаних з Революцією Гідності.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Тупое, ватное быдло.
    Почему пьяным не пошел крушить офис ОПЗЖ?
  • Вольный Каменьщик
    квота на вступление в вузы жителей домбвабве Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян - Цензор.НЕТ 8891 Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян - Цензор.НЕТ 4432
  • Romk@
    На кол!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини