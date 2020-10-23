Поліція затримала 21-річного студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. Каже, що був п'яний. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці затримали 21-річного студента за підозрою в скоєнні хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, зараз зі зловмисником проводяться першочергові слідчі дії.

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"В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції за підозрою в скоєнні вищевказаного кримінального злочину затриманий 21-річний студент 3-го курсу одного з вишів столиці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомлялося, 22 жовтня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

В рамках досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудив акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві і висловив необхідність посилити охорону місць, пов'язаних з Революцією Гідності.